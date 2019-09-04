Медицина в Украине: Министр здравоохранения рассказала о приоритетах

В приоритетах работы Министерства здравоохранения Украины сейчас три ключевых блока. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«В первую очередь мы должны отработать экстренную помощь. С 2012 года проходит реформа, и она не завершена. Есть еще большое количество вопросов, в том числе маршрутизация, диспетчеризация, наличие надлежащей сети отделений интенсивного лечения. Я знаю, что велись обсчеты, но на сегодняшний день их до сих пор нет», – сказала она.

По ее словам, она уже провела переговоры с министром инфраструктуры, и они будут вместе отрабатывать регионы, в которых в первую очередь нужно сделать дороги для обеспечения надлежащей работы экстренной медицинской помощи.

«Второе – это трансплантология. По трансплантологии оттягивалось время и оттягивается снова. Я уже говорила с Минфином и нашими специалистами, мы на этой неделе проведем совещание и будем делать все, чтобы до конца года подготовить и не откладывать снова закон. Много надо сделать, но это реалистично сделать, если вместе работать и нам не будут мешать», – заявила Скалецкая.

«Третье – это непосредственно доступная и качественная медицинская помощь. В этом контексте нам необходимо отработать и фармполитику, и кадровую политику. Есть наработки, но я бы хотела, чтобы мы эти наработки начали внедрять решениями, а не просто обсуждениями. Очень много нужно сделать», – рассказала министр.

Она также сообщила, что в МОЗ будут работать над ростом продолжительности жизни в Украине, ростом уровня рождаемости и над инклюзивностью в медицине. «На сегодня есть данные, что за последние 5 лет сократилась рождаемость в Украине на 40%. Выводы можете сделать сами, но это означает, что государственная политика по этому вопросу должна быть определена», – отметила глава МОЗ.

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