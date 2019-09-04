Сегодня в Минске проходят переговоры по Донбассу

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «все профильные группы приступили к работе на Минской площадке».

В «ЛНР» сообщают, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 21 августа.