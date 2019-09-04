На Донетчине пожилая женщина попала под колеса мотоцикла

В Краматорске (Донецкая обл.) пожилая женщина попала под колеса мотоцикла. В результате аварии кроме старушки пострадал пассажир мотоцикла. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о ДТП по бул. Машиностроителей поступило правоохранителям около 19:20 во вторник, 3 сентября.

«На месте происшествия правоохранители выяснили, что 36-летний водитель мотоцикла "Yamaha", двигался по бул. Машиностроителей в направлении ул. Дружбы. Увидев пешехода начал маневрировать чтобы объехать человека. Однако не справившись с управлением совершил наезд на женщину 1937 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте», – сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители проводят досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».