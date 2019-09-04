На Донетчине под колесами автобуса погиб мужчина

Неподалеку Покровска (Донецкая обл.) под колесами автобуса погиб 56-летний пешеход. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 4:00 на автодороге "Знаменка – Луганск – Изварино" возле с. Лысовка. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что пешеход шел на встречу в противоположном направлении относительно автобуса. 48-летний водитель поздно заметил пешехода, пытался избежать наезда, однако не успел остановить транспортное средство. Мужчина скончался на месте», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.