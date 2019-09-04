На Донетчине во дворе частного дома прогремел взрыв

Полиция Александровки (Донецкая обл.) проверяет обстоятельства взрыва гранаты на частном дворе. На момент взрыва хозяева находились в доме. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 1:20 в Александровское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на территории одного из домовладений в поселке Спасско-Михайловка.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологическая служба ГУНП в Донецкой области. Предварительно установлено, что взрыв прогремел около 1:20, когда супруги находились в доме. Во дворе хозяйка обнаружила предмет, похожий на разорвавшуюся гранату. Повреждены окна веранды и автомобиля, который стоял во дворе», – рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.