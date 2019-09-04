Глава МОЗ рассказала о реформе экстренной медицины

В Украине проблема с наполнением бригад экстренной медицинской помощи медиками и парамедиками – не единственная проблема в рамках реформы медицины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Есть наработки по определенному переходному периоду и определенные договоренности об обучении – предложить другую модель экстренной помощи в отношении бригад. Но я бы хотела сказать, что сколько бы ни было обучения и наполнения бригад, для меня сейчас наиболее важен не вопрос приедет ли машина, а вопрос – куда машина завезет», – сказала она.

«У нас нет сети, куда мы можем везти, у нас нет нормальной диспансеризации. Конечно, важно, будут ли парамедики в машине, и как мы их обучим. Но если мы будем заботиться только об этом, и тратить на это свои ресурсы и деньги, у нас нормальной налаженной работы экстренной медицинской помощи не будет обеспечено», – продолжила Скалецкая.

По ее словам, в МОЗ планируют пересмотреть наработки по экстренной медицинской помощи и проанализировать в этом плане предложения международных организаций по оказанию помощи в реформе медицины. «Основная работа сейчас будет вестись с местной властью относительно сети интенсивных отделений больниц, поскольку в ином случае все наши разговоры об экстренной медицине и парамедиках не будут иметь смысла», – заявила министр здравоохранения.

«Мы продолжим работать и видоизменять медицину в зависимости от региона и каких-то его особенностей, например, возможности наполнения кадрами», – добавила она.

Глава Министерства здравоохранения Украины также рассказала, что в МОЗ сейчас интенсивно работают над вторым этапом медицинской реформы – вторичным оказанием медпомощи.

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