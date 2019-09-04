В «ДНР» на одну ночь отменили комендантский час

Комендантский час в «ДНР» будет приостановлен в ночь на 8 сентября. Соответствующее «распоряжение» «главы ДНР» Дениса Пушилина сегодня, 4 сентября, опубликовано на местных интернет-ресурсах.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 7 сентября по 4:00 8 сентября 2019 года», – говорится в «документе».

Кроме того, «министру внутренних дел ДНР» Алексею Дикому Пушилин поручил «организовать на территории республики усиленное патрулирование».

В «распоряжении» не указана причина приостановления действия комендантского часа.

Отметим, что 8 сентября в Украине празднуется День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за нарушение комендантского часа предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, а также привлечение нарушителей комендантского часа к общественным работам или оплате штрафа.

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