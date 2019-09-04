В Украине откладывается запуск второго этапа медицинской реформы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
По ее словам, запустить его с 1 января 2020 года не успеют, если не будут внесены изменения в бюджетное законодательство. «Согласно бюджету, если этот запуск и будет происходить, то не 1 января, а как минимум с 1 апреля. Так в бюджете сейчас заложено. Если не будет изменений в бюджетном законе в следующем году», – заявила Скалецкая.
Министр также проинформировала, что второй этап медицинской реформы будет запущен в том же виде, в котором ее планировало предыдущее правительство. Так, с началом реформы больницы и учреждения вторичной медицинской помощи будут получать 60% от того финансирования, которое у них было раньше, а 40% – за предоставленные услуги. При этом пропорция будет постепенно меняться в сторону увеличения финансирования за предоставленные услуги.
«Все расчеты, проведенные Национальной службой охраны здоровья, на сегодня остаются. У нас на сегодня нет ни ресурсов, ни времени, ни возможности вносить какие-то изменения. Все обоснования и обсчеты, которые были сделаны, согласованы с Минфином и имеют возможность существовать», – сообщила глава МОЗ.
Как сообщалось ранее, на сегодня в Министерстве здравоохранения Украины интенсивно работают над вторым этапом медицинской реформы – вторичным оказанием медпомощи и оптимизацией больниц.
Читайте также:
- Глава МОЗ рассказала о реформе экстренной медицины
- Медицина в Украине: Министр здравоохранения рассказала о приоритетах
- В МОЗ рассказали о запуске второго этапа медреформы в Украине
- Реформа, вакцины и подготовка к эпидемиям: В МОЗ очертили планы на ближайшее время
- На Луганщине рассказали о реформе здравоохранения на уровне «первички»
- Медреформа: В бригадах «скорой» будут работать парамедики и экстренные медтехники
- В МОЗ рассказали, как проходит реформа медицины на Донбассе
- Это только начало: Гройсман доложил о ходе медицинской реформы
- Медреформа в Украине: Что изменится для пациентов в 2020 году
- В Украине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний можно получить бесплатные услуги и лекарства
- На Донетчине продолжается заключение деклараций с семейными врачами
- В Донецкой области не хватает квалифицированных врачей
- Госбюджет не финансирует закупку оборудования в больницы Донетчины, – Узун
- На Донетчине работают над созданием системы экстренной медицины
Комментарии