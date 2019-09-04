В Украине откладывается запуск второго этапа медицинской реформы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, запустить его с 1 января 2020 года не успеют, если не будут внесены изменения в бюджетное законодательство. «Согласно бюджету, если этот запуск и будет происходить, то не 1 января, а как минимум с 1 апреля. Так в бюджете сейчас заложено. Если не будет изменений в бюджетном законе в следующем году», – заявила Скалецкая.

Министр также проинформировала, что второй этап медицинской реформы будет запущен в том же виде, в котором ее планировало предыдущее правительство. Так, с началом реформы больницы и учреждения вторичной медицинской помощи будут получать 60% от того финансирования, которое у них было раньше, а 40% – за предоставленные услуги. При этом пропорция будет постепенно меняться в сторону увеличения финансирования за предоставленные услуги.

«Все расчеты, проведенные Национальной службой охраны здоровья, на сегодня остаются. У нас на сегодня нет ни ресурсов, ни времени, ни возможности вносить какие-то изменения. Все обоснования и обсчеты, которые были сделаны, согласованы с Минфином и имеют возможность существовать», – сообщила глава МОЗ.

Как сообщалось ранее, на сегодня в Министерстве здравоохранения Украины интенсивно работают над вторым этапом медицинской реформы – вторичным оказанием медпомощи и оптимизацией больниц.

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