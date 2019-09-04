Будут ли ограничивать срок подписания декларации с семейным врачом

В Украине не будут ограничивать срок подписания декларации с семейным врачом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
«На сегодня нет смысла ставить конечные сроки по "первичке", поскольку у нас есть регионы, где в отдельных населенных пунктах нет ни фельдшера, ни врача, ни амбулатории и доступ к ним достаточно осложнен», – сказала она.
По ее словам, в этой связи на сегодняшний день перед Национальной службой охраны здоровья поставлена задача разработать модель финансирования работы врачей, которые будут проводить в таких населенных пунктах выездные приемы хотя бы раз в неделю.
«Я надеюсь, мы получим инструмент, как это покрыть. Это значит, что мы получим еще определенный процент населения. При этом, надеюсь, что до конца года будет проведена перепись населения, и таким образом мы сможем дать оценку, сколько реально мы покрыли населения декларациями. Это необходимо и для расчетов, и для планирования организации работы в дальнейшем», – сообщила Скалецкая.
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