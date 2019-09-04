В соцсетях показали сегодняшнюю аварию в Донецке (Фото)

В соцсетях показали сегодняшнюю аварию в Донецке (Фото)

ДН

04.09.19 14:57dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 4 сентября, произошло ДТП. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на регулируемом перекрестке на ул. Бакинских Комиссаров около 13:30: столкнулись два автомобиля. 

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