В соцсетях показали сегодняшнюю аварию в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 4 сентября, произошло ДТП. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на регулируемом перекрестке на ул. Бакинских Комиссаров около 13:30: столкнулись два автомобиля.

Читайте также: