В соцсетях показали сегодняшнюю аварию в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 4 сентября, произошло ДТП. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на регулируемом перекрестке на ул. Бакинских Комиссаров около 13:30: столкнулись два автомобиля.
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