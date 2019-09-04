Десятки людей ежедневно обращаются за помощью к спасателям на КПВВ Донетчины

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) ежедневно спасатели оказывают помощь десяткам граждан. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

«Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. В теплое время года эта процедура может быть довольно изнурительной. Ведь очень трудно стоять в очереди, если температура воздуха достигает более 30 градусов. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех КПВВ – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева», – говорится в сообщении.

Так, в них дежурят представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. «От спасателей люди получают столь необходимую при жаре воду, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета», – уточняется в сообщении.

Только за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 120 человек, в том числе 5 детей и 4 человека преклонного возраста.

По информации пресс-службы, с начала функционирования пунктов, зарегистрирована и оказана помощь 102 тыс. 818 лицам (из них 7 300 детей и 19 388 людей пожилого возраста).

Напомним, с 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перешли на осенний режим работы.

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