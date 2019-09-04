В Краматорске подорожает проезд в городском транспорте

В Краматорске (Донецкая обл.) подорожает проезд в общественном транспорте. Сегодня, 4 сентября, в ходе заседания исполкома Краматорского городского совета поддержано ходатайство перевозчиков о повышении тарифов на проезд.

Вопросы по тарификации проезда в коммунальном транспорте и маршрутных такси были рассмотрены отдельно.

Как сообщил директор по пассажирским перевозкам АТП-11410 Андрей Безуглый, ключевым фактором, повлекшим необходимость повышения стоимости проезда, стало повышение заработной платы водителям с 5 тыс. грн в месяц до 7,5 тыс. грн, то есть на 50%.

Кроме того, по словам Безуглого, АТП-11410 в ближайшее время получит 5 новых автобусов, которые не будут уступать по вместительности и качеству «ISUZU», курсирующим по коммунальным маршрутам. При этом, новый подвижной состав до выхода на маршруты будет оборудован GPS-навигаторами и валидаторами, которые при проведении очередного конкурса на перевозки и заключении новых договоров, будут прописаны как обязательное техническое требование к транспорту.

Также, Безуглый добавил, что приходят в негодность ряд запчастей автомобилей марки «ГАЗ», которые выходят на маршруты сегодня. Производится полный перебор и переваривание техчасти маршрутного такси.

Так, данные аргументы оказались убедительными для членов исполкома и они поддержали повышение тарифов:

для автобусов, работающих в общем режиме – до 6 грн;

для автобусов, работающих в режиме маршрутного такси – до 7 грн.

Кроме того, подорожает проезд и в коммунальном транспорте – на 1 грн, как для электро- так и автотранспорта. Так, тариф для троллейбусов составит 5 грн, для автобусов – 6 грн.

Причинами этому послужили необходимость повышения зарплаты, повышение тарифов на электроэнергию, стоимость ремонта материально-технической базы КТТУ, а также уменьшение нагрузки на городской бюджет.

Ожидается, что данные меры позволят увеличить доходную часть коммунального предприятия примерно на 30%, с 1,7-1,9 до 2,3-2,5 млн грн в месяц.

Напомним, Краматорск стал первым городом в Донецкой области, в котором внедрена автоматизированная система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, в Краматорске внедряют электронную пластиковую карту «Карточка краматорчанина», которую могут получить и переселенцы.

Источник: Восточный проект

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