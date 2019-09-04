Украинская сторона СЦКК показала свидетельства обстрелов НВФ мирных населенных пунктов Донбасса (Фото)

В течение «хлебного» перемирия украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) неоднократно фиксировала и сообщала представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В частности, по данным штаба ООС, в период с 21 июля по 2 сентября 2019 года НВФ совершили 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня НВФ выпустили 247 боеприпасов, из них 9 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 112 мин 82-го калибра, 126 мин 120-го калибра.

«Факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества. Кроме того, это свидетельствует об откровенном игнорировании и пренебрежении к мировому сообществу оккупационных войск и полном несоблюдении Минских соглашений, взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта», – говорится в сообщении.

Так, украинская сторона СЦКК показала свидетельства обстрелов НВФ мирных населенных пунктов Донбасса:

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что на Донбассе НВФ активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты, что является недопустимыми фактами нарушения режима прекращения огня.

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