«Стою уже почти 2 часа»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Tatyna: «11:21. Горловка – Майорск, пешие прошли обе стороны за 1 час с 8:30 по 9:30»;

«Смайл»: «11:34. Майорск из Украины в Горловку. 5 машин где-то. Пеших не вижу»;

«Смайл»: «Горловка в Донецк на 13:00 машин 60+».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Natalia: «11:46. "Каргилл" в Украину машин 50. Льгота может 30, может больше. Движение еле-еле. За 45 минут машин на 5»;

Natalia: «13:25. "Каргилл". В Украину машин 50 по-прежнему. Основная. Льгота 15».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«NK»: «10:03. Еленовка на выезд из Донецка около 50 машин, движение х .. нет, не хорошее»;

Alex: «10:34. В Еленовке в сторону Мариуполя до бывшей синей будки 30 машин, дальше не считал»;

«NK»: «11:05. Сейчас в Еленовке 60+ машин, в начале легче стало, но что ребята подумали и решили что слишком нам жирно. Стою уже почти 2 часа, впереди еще много машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Sergei: «10:03. На 10 часов в Октябре в Украину 15 на 3».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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