СБУ блокировала механизм финансирования «ДНР» через аптечные сети

В Киеве и Днепре Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала механизм финансирования «ДНР» через реализацию лекарственных средств. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными лицами до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в «ДНР». «Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики», – говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн. Были выявлены также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с выводом средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

По информации СБУ, сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.