До противника – 700 метров: В районе Авдеевской промзоны создали блиндаж-музей (Фото)

В районе Авдеевской промзоны (Авдеевка, Донецкая обл.) 2 года назад украинские бойцы создали мемориал защитников «промки». Как передает корреспондент «Донецких новостей», после ротации военных за данным местом памяти ухаживали жители Авдеевки. За эти годы здесь также создали блиндаж-музей, который пополняется новыми экспонатами.

Мемориал защитников Авдеевской промзоны появился в сентябре 2017 года. Здесь старый автобус, подбитый незаконными вооруженными формированиями «ДНР» и сгоревшая «башня» танка. А в центре – металлический крест с проволокой, установленный на многочисленных снарядах, которыми противник накрывал позиции украинских военных. Там же – две черные плиты с выгравированными именами погибших бойцов из 72-й отдельной механизированной бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады и Правого сектора. А еще памятная плита с фотографией 23-летнего майора Андрея Кизило. Уже посмертно он получил звание Героя Украины.

Инициатива памятника-инсталляции принадлежала бойцам 72-ой ОМБр имени Черных Запорожцев, которые долго время защищали позиции в районе Авдеевки. А в конце октября 2017-го они покинули город, отправляясь на ротацию.

«Когда ребята уехали, мемориал остался сам по себе. Он зарос бурьяном. Было больно на это смотреть, – рассказывает жительница Авдеевки Алина Косовская, которая является руководителем Благотворительного фонда "Зорі надії". – Мы приняли решение, что наш фонд будет за ним ухаживать. За мемориалом оставался разрушенный блиндаж. Возникла идея восстановить его в качестве части экспозиции и безопасного схрона для посетителей в случае обстрела».

Представителям благотворительного фонда и группе военно-гражданского сотрудничества Cimic Avdeevka понадобилась неделя на реставрацию. Блиндаж-музей был открыт для посетителей в августе прошлого года. Здесь можно погреться в холода у буржуйки или, наоборот – в жаркий день спрятаться от солнца, выпить кофе и отдохнуть с дальней дороги. Часть мебели – стол и стулья – были сделаны из ящиков от боеприпасов.

В этом году на День Независимости открыли новую часть экспозиции – две плиты с именами бойцов, которые погибли непосредственно на «промке».

«Сюда приезжают в основном военные, гости города. Бывают и местные, но их мало. Они боятся, ведь до позиции противника где-то 700 метров», – отметила Алина.