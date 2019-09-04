В Луганской области в ОЦ «Донбасс-Украина» обратились более 1,8 тыс. человек

На Луганщине в образовательные центры (ОЦ) «Донбасс-Украина» за консультацией обратились 1 тыс. 818 человек. Через такие центры жители временно неподконтрольных украинской власти территорий смогут поступать в вузы по упрощенной процедуре без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), украинского паспорта или аттестата. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по состоянию на сентябрь, среди обратившихся абитуриентов, направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения среднего образования для получения документа государственного образца:

о базовом общем среднем образовании – 7 абитуриентов;

о полном общем среднем образовании – 83 абитуриента;

о базовом общем среднем образовании и полном среднем образовании – 25 абитуриентов.

Кроме того, подали документы для поступления в учебные заведения высшего образования с временной справкой – 139 абитуриентов, а с документом государственного образца (по вступительным экзаменам) – 614 абитуриентов.

В обладминистрации акцентировали внимание на том, что если поступающие неподконтрольных Украине территорий не успели подать документы до окончания приема на обучение по государственному заказу, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из Донбасса воспользовались такой процедурой и были переведены на места госзаказа.

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