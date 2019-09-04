Строительство дома для ВПЛ в Рубежном: Полиция открыла уголовное дело

В Луганской области первый заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Погуляйко провел оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, Национальной полиции и Рубежанского городского совета по вопросу эффективности использования бюджетных средств на строительство дома для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Рубежном и проблемам завершения строительных работ. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мы должны поставить точку в вопросе окончания "строительства века" – дома для переселенцев в Рубежном. Определиться по ключевым вопросам: статусу объекта, кто имеет законное право на получение жилья в этом доме и дать правовую оценку действиям Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства (ранее – управление капитального строительства) облгосадминистрации как заказчика», – отметил Юрий Погуляйко.

Отмечается, что в данный момент сооружение находится на балансе Рубежанского городского совета как недострой. Однако работы почти завершены, к дому подведены газ и электричество. На очереди – подключение к сетям водоснабжения и канализации.

По информации ЛугОВГА, проблема с определением правового статуса дома, а соответственно и тех, кто и в каком порядке имеет право на получение в нем квартир, была связана с правовыми коллизиями в этом вопросе.

«26 июня текущего года Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядка предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц", который четко определяет приоритетные и общие критерии предоставления ВПЛ жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Теперь появились правовые основы для формирования очереди на жилье в «доме для переселенцев» именно из числа ВПЛ.

Сейчас Главным управлением Национальной полиции в Луганской области открыто уголовное дело по фактам злоупотребления при строительстве дома 16-б в микрорайоне № 7 Рубежного.

Следует отметить, что в данный момент на получение жилья претендуют 566 переселенцев, из которых первоочередное право имеют 236, а 53 человека – право на внеочередное обеспечение.

В Луганской ОВГА напомнили, что общая жилая площадь в доме – 5 800 кв. м. Что включает 9 однокомнатных, 53 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 1 пятикомнатную квартиры.

Как сообщалось ранее, в Рубежном реализуется первый в Украине проект по строительству жилья, где переселенцы получат квартиры уже с ремонтом. Также сообщалось, что в Рубежном почти выполнены работы по строительству девятиэтажного жилого дома, ключи от квартир которого должны быть выданы переселенцам. Однако, что касается сроков введения его в эксплуатацию, остается нерешенным ряд вопросов.

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