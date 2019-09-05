Права ВПЛ из Донбасса: Как защищает переселенцев международное гуманитарное право

Для Украины, Российской Федерации, а также, незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» являются юридически обязательными нормы международного гуманитарного права (МГП). МГП устанавливает определенный необходимый минимум защиты основных прав людей (в том числе и переселенцев), который стороны конфликта должны выполнить. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Так, в организации напомнили, что Международное гуманитарное право регулирует ведение вооруженных конфликтов. Основной массив этого права составляют 4 Женевские конвенции 1949 года, 3 Дополнительных протокола, а также большое количество международных обычных норм.

Большая часть норм МГП применяется к международному вооруженному конфликту, часть – к немеждународному. Принимая во внимание то, что сегодня почти все (196) страны мира подписали Женевские конвенции, по нормам МГП существует общее согласие. Итак, МГП защищает переселенцев:

от боевых действий как часть гражданского населения, которая не участвует в конфликте. Таким же образом от боевых действий должны быть защищены гражданские объекты (где находятся ВПЛ), если такие объекты не используются в военных целях. Поэтому, например, установка артиллерии в жилых кварталах может повлечь нарушения МГП;

от дискриминации в отношении остального населения в любых формах. Так, положение, в которое поставлены переселенцы относительно получения ими пенсий по сравнению с остальным населением подпадает под дискриминацию в понимании этой нормы.

гарантируя право возвращения ВПЛ на их место жительства после исчезновения обстоятельств, вызвавших перемещение.

стороны конфликта должны обеспечить им гуманитарные условия – убежище, надлежащую охрану здоровья, питания и т. д . Семейная жизнь и ее единство также подлежат защите.

Семейная жизнь и ее единство также подлежат защите. МГП запрещает мародерство, атаки на гражданские объекты. Запрещается также изъятие частной собственности, за исключением крайней военной необходимости. Поэтому, например, изъятие авто переселенца без военной необходимости может являться нарушением этой нормы. Более того, изъятие частной собственности представляет военное преступление по Римскому уставу Международного уголовного суда. Права собственности переселенцев должны быть соблюдены.

Таким образом, МГП устанавливает определенный необходимый минимум защиты основных прав людей, который стороны конфликта должны выполнить. Обеспечение этого минимума является прямой обязанностью государства по международному праву. Однако даже этот минимум в некоторых аспектах, к примеру, о запрете дискриминации или предоставлении убежища, нашим государством не обеспечено.

«Нормы международного гуманитарного права – еще один правовой аргумент, который может быть использован для защиты прав ВПЛ. Поскольку все международные договоры, на которые мы сослались, по-прежнему являются частью национального законодательства в соответствии со статьей 9 Конституции Украины. Их можно использовать как в национальных судах, так и в разного рода общественных дискуссиях, где будет идти речь о правах переселенцев», – подытожили в общественной организации.

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