В Мариуполе государству вернули землю, выделенную для эксплуатации аэропорта

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура добилась возвращения земли площадью почти 27 га, выделенной для эксплуатации аэропорта. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 1 установлено, что в сентябре 2013 года Мариупольским городским советом предоставлено субъекту хозяйствования в долгосрочную аренду земельный участок площадью почти 27 га, расположенный на территории Бердянского сельского совета Первомайского района, для размещения и эксплуатации зданий и сооружений авиационного транспорта, эксплуатации и обслуживания целостного имущественного комплекса коммунального коммерческого предприятия "Аэропорт Мариуполь"», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в течение более 5 лет арендатор игнорировал внесение платы за землю, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 34 млн грн и пеня размером в почти 21 млн грн.

Поэтому в интересах государства прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о расторжении договора на право пользования земельным участком стоимостью более 318 млн грн.

Во время судебного разбирательства арендатор согласился с требованиями прокурора и стороны подписали акт приема-передачи земельного участка в связи с досрочным расторжением договора аренды. «По заявлению прокуратуры области производства по делу судом закрыто в связи с добровольным урегулированием спора», – уточнили в прокуратуре.