На Донетчине орудуют аферисты: Трое жителей области потеряли почти 68 тыс. грн

На Донетчине за минувшие сутки, 3 сентября, трое жителей области попали на крючок аферистов. Две пенсионерки Покровска (до переименования – Красноармейск) доверились «работнице пенсионного фонда» и потеряли 26 тыс. грн, а житель Добропольского района покупая автомобиль, отдал мошенникам 41 тыс. 400 грн. Сейчас правоохранители устанавливают личности мошенников. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, вчера, 3 сентября, в Покровский отдела полиции обратилась 80-летняя местная жительница, которая рассказала, что к ней пришла неизвестная женщина, представилась сотрудницей пенсионного фонда и сообщила, что сейчас проводится замена старых купюр на новые. Мошенница посоветовала заранее приготовить деньги, чтобы не терять времени, когда почтальон придет их менять. Доверчивая женщина достала 20 тыс. грн своих сбережений, и положила в конверте на стол. Когда «работница пенсионного фонда» ушла, потерпевшая обнаружила, что деньги из конверта исчезли.

В тот же день псевдоработница пенсионного фонда обманула еще одну жительницу – 93-летнюю пенсионерку. Злоумышленница действовала по той же схеме – сообщив о замене старых купюр на новые. На этот раз добычей мошенницы стали 6 тыс. грн.

А 33-летний житель Белозерского (Добропольский р-н) пытался приобрести у интернет-продавца иномарку. Позвонив продавцу, молодой человек договорился о приобретении автомобиля при этом продавец заверил, что пригонит автомобиль, как только получит задаток. Пострадавший отправил мошеннику более 40 тыс. грн, однако желаемого автомобиля так и не дождался.

«По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не доверять сомнительным предложениям, пользоваться услугами только проверенных продавцов и поставщиков, а также рассчитываться за любые виды товаров или услуг только после их получения.

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