Система Е-Health будет дорабатываться, – глава МОЗ

Информационная электронная система Е-Health необходима для внедрения медицинской реформы и будет дорабатываться. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«По Е-Health на этой неделе у меня уже было 2-3 встречи. Все знают, как ее усовершенствовать. Если говорить глобально, нам необходима Е-Health. Она обеспечивает хорошую и нормальную работу всей системы – по подаче данных, по отчетности, по реестрам, чтобы иметь нормальную медицинскую статистику. Это все, конечно, нужно. Другое дело, что многое еще не сделано», – сказала она.

По словам министра, в системе необходимо обеспечить полную конфиденциальность информации о пациентах. «Центральный компонент [Е-Health] не до конца завершен, а значит, не может получить систему безопасности, но над этим надо работать. Компоненты разные есть, но над ними всеми тоже надо много работать… Это все мы будет дорабатывать, но одна из основных вещей, которая должна быть обеспечена при любых обстоятельствах, это конфиденциальность всех данных», – заявила Скалецкая.

«В центральном компоненте данные потом разделяются на разные составляющие, но при входе и введении базы данных есть разные возможности их скопировать. Я бы не хотела, чтобы медицинские данные наших пациентов тем или иным способом где-то и когда-либо распространялись», – резюмировала министр.

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