Под видом ротации: Россия дополнительно перебрасывает в «Л-ДНР» танки и минометы

На неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей под видом ротации Россия перебрасывает танки, самоходные артиллерийские установки и минометы. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая длится с середины августа с. г., скрыто усиливает позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, уточнили в Минобороны, на передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе, танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) используют здания гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по данным ГУР Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения НВФ интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в частности, устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин.