Жители Мариуполя смогут обсудить порядок назначения субсидий по телефону

В Мариуполе (Донецкая обл.) 12 и 26 сентября жители смогут задать вопросы о порядке назначения жилищных субсидий по телефону. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«12 сентября в отделе "Контактно-коммуникационный центр" (служба 15-55) Мариупольского городского совета возобновляется проект "Информационная площадка". В рамках проекта на вопросы горожан будут отвечать специалисты профильных предприятий Мариуполя, которые обслуживают население города», – говорится в сообщении.

Так, 12 и 26 сентября с 9:00 до 11:00 горожане смогут задать вопросы о порядке назначения жилищных субсидий главному специалисту Департамента социальной защиты населения (ДСЗН) отдела назначения жилищных субсидий, позвонив по телефонам: 15-55 (с городского телефона), 067 345 15 55, 050 345 15 55.

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