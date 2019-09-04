Покровску сократили подачу воды почти на треть

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) коммунальному предприятию «Покровскводоканал» вчера, 3 сентября, сократили подачу воды на 30%. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«К этой вынужденной мере КП "Компания "Вода Донбасса" прибегло по причине образовавшейся задолженности за полученную воду и услуги очистки стоков (по состоянию на 01.09.2019 г. – 96 млн грн)», – сказано в сообщении.

Как уточняется, в августе текущего года «Покровскводоканалу» начислено за полученную воду 4 млн 76 тыс. грн., из которых оплачено только 923,3 тыс. грн, то есть 22,6 %.

Кроме того, согласно договорам реструктуризации задолженности, в прошлом месяце КП «Покровскводоканал» должно было перечислить «Воде Донбасса» 1 млн 465 тыс. грн за услуги питьевого водоснабжения и 805,8 тыс. грн за услуги водоотведения, но эти суммы так и не были оплачены.

«Из-за неплатежей потребителей коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" находится в критическом положении, не имеет возможности оплачивать электроэнергию, своевременно закупать материалы и оборудование для обеспечения стабильной подачи воды и очистки стоков, поэтому предприятиям и городским водоканалам, не выполняющим договорные обязательства по оплате текущих поставок воды и приему сточных вод, а также по погашению задолженности, будет сокращена подача воды до уровня фактической оплаты», – пояснили в компании.

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