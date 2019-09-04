На Донетчине перекрыли работу сервиса незаконной трансляции 2,5 тыс. телеканалов

В Донецкой области киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции телеканалов, в том числе тех, которые освещают деятельность «ЛНР» и «ДНР». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что работу специального сервиса организовал 38-летний житель Мариуполя. За ежемесячную оплату он незаконно предоставлял пользователям доступ к почти 2,5 телеканалов и 5 тыс. фильмов. «Среди них и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина распространял аудио- и видеозаписи, права на которые принадлежат другим компаниям, для более 5 тыс. пользователей. Для этого он создал специализированный сервис, который оборудовал услугой для скрытия местоположения сервера.

Подписка на сервис проводилась следующим образом: когда клиент заходил на сайт впервые, ему предоставлялся доступ к порталу в тестовом режиме на 24 часа. После тестирования заинтересованное лицо обращалась к администратору портала для оформления подписки. В дальнейшем злоумышленник предоставлял инструкцию оплаты услуги с помощью электронных кошельков. После оплаты пользователь получал доступ к телеканалам и фильмам.

Во время обыска в квартире злоумышленника в Мариуполе правоохранители изъяли системный блок, ноутбук с программным обеспечением управления админпанелью ТВ-портала, флэш-носители с данными и два блокнота с черновыми записями. Вся техника была направлена на экспертизу.

«Уголовное производство начато по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Нанесенные злоумышленником убытки сейчас устанавливают эксперты. Ему грозит до 2 лет тюрьмы», – добавили в полиции.