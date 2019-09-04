Евросоюзу предложили дать «особый статус» Украине

Украине нужно предоставить «особый статус» во взаимоотношениях с Европейским Союзом. Так считает президент Словении Борут Пахор, о чем он заявил 2 сентября на Стратегическом форуме в городе Блед, сообщает «ЛІГА.net» со ссылкой на турецкое издание Anadolu .

Пахор считает, что полноправное членство в ЕС должно быть предоставлено странам Западных Балкан, а «особый статус» – Украине и Турции.

Предложение вызвало критику со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который считает, что между Турцией и ЕС должны быть продолжены переговоры о полноправном членстве.

Ранее сообщалось, что институты Европейского Союза ведут широкие и инклюзивные структурированные консультации относительно будущего стратегического направления Восточного партнерства.