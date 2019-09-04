В Мариуполе хотят расширить перечень предоставляемых админуслуг

В Мариуполе (Донецкая обл.) планируют увеличить перечень предоставляемых жителям административных услуг. Об этом сообщила директор департамента административных услуг Мариупольского городского совета Елена Парамонова, сообщает сегодня, 4 сентября, пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Добавятся услуги, предоставляемые Главным управлением "Госгеокадастра" в Донецкой области и услуги по выдаче разрешений на размещение гаражей (после вступления в силу соответствующего Положения). С 1 октября будут внедрены услуги РАГСа по регистрации браков и смене имени», – отметила Парамонова.

Кроме того, Региональным сервисным центром Министерства внутренних дел (МВД) в Донецкой области через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) будут предоставляться услуги по обмену и выдаче новых водительских удостоверений, государственной регистрации новых транспортных средств.

Всего, после утверждения сессией городского совета, перечень будет включать 288 административных услуг, предоставляемых ЦПАУ.

Уточняется, что эти услуги мариупольцы смогут получить как в Городском центре предоставления административных услуг, так и в новом «Мультицентре», открытие которого планируется в конце текущего года в Левобережном районе.

Помимо услуг ЦПАУ в «Мультицентре» будут предоставляться услуги Департамента социальной защиты населения городского совета, Объединенного управления пенсионного фонда Украины в Донецкой области и коммунальных предприятий города.

«Для удобства жителей города, перечень услуг "Мультицентра" расширен до 409», – добавила Парамонова.

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