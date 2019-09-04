Реформа образования: На Луганщине нехватка учителей физики и информатики

В Луганской области учителя готовы к тому, чтобы внедрять образовательную реформу. Но в регионе острая нехватка кадров педагогических работников. Дефицит учителей физики, информатики, английского языка и даже учителей начальных классов. Об этом рассказал директор областного департамента образования и науки Юрий Стецюк, передает «Урядовий кур’єр».

«Школа сегодня изменилась. Теперь мел и тряпка уходят в прошлое – за 45 минут урока учитель должен дать современным детям столько знаний, что старой доской здесь не обойтись. А наши учителя поставили себе целью давать ученикам самое качественное и современное образование», – отметил Стецюк.

В области преодоление кадровой проблемы видят прежде всего через создание опорных школ. Тем более, что объединенные территориальные громады заинтересованы в том, чтобы иметь у себя на территории современные и мощные учебные заведения.

К тому же, в ближайшее время департаментом образования проведен специальный мониторинг о потребности в специалистах в городах и районах. Сейчас здесь анализируют тенденции и перспективы ближайших лет. Особые надежды возлагаются на сотрудничество с эвакуированным из неподконтрольного Луганска национальным университетом имени Тараса Шевченко и Лисичанским педагогическим колледжем по преодолению кадровой проблемы. Обсуждение этого вопроса запланировано на заседании совета ректоров, который должен состояться в середине сентября.

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