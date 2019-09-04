Кабмин принял решение об увольнении Уляны Супрун

Кабинет министров Украины на закрытом заседании сегодня, 4 сентября, принял ряд кадровых решений, в том числе об увольнении с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Приняли пакет кадровых вопросов (увольнения), в том числе увольнение Кличко (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно», – написал Гончаренко.

Он уточнил, что «по Супрун решение окончательное. По Кличко решение Кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения».

Напомним, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в приоритетах работы Министерства здравоохранения Украины сейчас три ключевых блока: экстренная помощь, трансплантология и непосредственно доступная и качественная медицинская помощь.