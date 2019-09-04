«Машины – восторг!»: Медики Рубежного о современной «скорой» от Рината Ахметова

Медики Рубежного (Луганская обл.) получили специализированный автомобиль «скорой помощи» типа В Peugeot Boxer от Фонда Рината Ахметова. Вручение состоялось в рамках второго этапа проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств, сообщает пресс-служба Фонда.

«У нас шесть лет не обновлялся автопарк. Потребность в новых автомобилях, конечно, крайне высокая. Очень приятно быть сегодня здесь и получить ключи от новой машины. Я смотрю на оснащение этих скорых и только одно хочется сказать: машины – восторг!», – прокомментировал получение ключей от нового спецавтомобиля главный врач станции «скорой помощи» в Рубежном Николай Сухаревский.

За два этапа областные больницы, станции «скорой помощи» и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины получили 57 автомобилей.

До конца года проект «200 скорых для Украины» будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет «скорой помощи». Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.