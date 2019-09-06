В «ЛНР» рассказали, сколько в Луганске студентов-медиков

В неподконтрольном украинским властям Луганске в медицинский институт в этом году поступили более полтысячи студентов с обеих сторон линии разграничения на Донбассе. Об этом местным видео-ресурсам заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.

«На бюджет поступило всего 420 человек. Всего поступило в вуз 580 человек. Из всех студентов 26 человек – это студенты, которые приехали к нам учиться с подконтрольной Киеву территории», – сказала она.

Напомним, Луганский государственный медицинский университет с началом боевых действий на Донбассе в сентябре 2014 года переехал на подконтрольную украинским властям территорию Луганщины. Украинский вуз-переселенец работает в Рубежном.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube