В Новолуганском в результате обстрела НВФ ранена женщина, – украинская сторона СЦКК

В поселке Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в результате очередного обстрела незаконных вооруженных формирований (НВФ) была ранена 79-летняя местная жительница. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«В одном из случаев, 29 августа, под вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала, что пуля калибра 7,62 мм, попав в здание летней кухни, сделала выбоину и, отбившись от стены, упала во дворе. Вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь на расстоянии 40-45 см от нижнего края, срикошетила от пола и стены и упала на пол. Вследствие попадания пули калибра 7,62 мм, была ранена 79-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшую доставили в Светлодарскую городскую больницу с диагнозом: «... открытый огнестрельный перелом верхней трети костей левой голени».

Как сообщалось ранее, 1 сентября с 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское НВФ применили минометы 82-го калибра (15 мин).

Напомним, в течение «хлебного» перемирия украинская сторона СЦКК неоднократно фиксировала и сообщала представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ.

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