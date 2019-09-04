Евросоюз продлит антироссийские санкции на полгода

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (ЕС) сегодня, 4 сентября, согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали вопрос», – сообщил дипломатический источник в институтах ЕС.

«Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу», – отметил собеседник агентства.

Так, пакет ограничительных мер ЕС предусматривает замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и присоединившиеся к этим санкциям третьи государства. Эти меры впервые были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Последнее продление вступило в силу 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в санкционный список имена восьми россиян «в качестве ответной меры на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море».

Всего, согласно этому постановлению совета, в список входило 170 физических и 44 юридических лица.

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