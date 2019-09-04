Бывший «глава ЦИК ДНР» дает показания правоохранителям

Бывший «председатель центральной избирательной комиссии ДНР» Роман Лягин начал давать показания правоохранителям. Об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий, передают «Українськi Новини».

«В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств», – заявил прокурор.

Против кого дает показания Лягин, Комарницкий не уточнил.

В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против «экс-главы ЦИК ДНР», так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.

Лягин находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Лягина обвиняют в терроризме и, в частности, как отметил прокурор Комарницкий, в захвате помещений завода «Изоляция» (Донецк) и превращении их в пыточные и тюремные камеры для пленных.

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