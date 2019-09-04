Комитет ВРУ по правам человека планирует провести выездное заседание в Донецкой и Луганской областях

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и международных отношений Верховной Рады Украины девятого созыва планирует провести выездное заседание в Донецкой и Луганской областях 18-21 октября. Об этом сегодня, 4 сентября, по итогу первого заседания Комитета сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«При обсуждении вопроса о проведении выездного заседания комитета в Донецкой и Луганской областях напомнила народным депутатам Украины о моем докладе за 2018 год, где в первой главе говорится о соблюдении прав и свобод внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории. Эта информация поможет понять проблематику и подготовить соответствующие решения, которые будут рассмотрены во время выездного заседания комитета в Донецкой и Луганской областях 18-21 октября», – написала она.

По словам омбудсмена, она предложила привлечь к подготовке этого выездного заседания Секретариат уполномоченного и выразила готовность в нем участвовать.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис уполномоченного ВРУ по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

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