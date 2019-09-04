Евросоюз выделил €100 миллионов на энергомодернизацию многоквартирных домов в Украине

ЕС выделил €80 млн для поддержки мероприятий в рамках программы Фонда энергоэффективности по энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом» и еще €20 млн – на техническую помощь в ее реализации. Об этом рассказал руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур во время презентации программы, пишет « Укринформ ».

«Это одна из наших масштабных программ поддержки в Украине. Европейский Союз предоставил 80 миллионов евро на мероприятия в рамках программы Фонда (энергоэффективности, – ред.), плюс 20 миллионов евро было выделено на техническую помощь для ее реализации», – подчеркнул Баур.

Он добавил, что на реализацию программы 20 млн евро предоставило также правительство Германии.