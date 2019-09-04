Химическая кастрация педофилов: Зеленский ветировал закон

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду принятый парламентом в июле законопроект № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости. Об этом говорится в статусе прохождения документа сегодня, 4 сентября, на сайте парламента.

«04.09.2019 – возвращено с предложениями президента», – говорится в графе статуса.

Напомним, что 11 июля народные депутаты одобрили введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине. Законопроект предусматривает создание закрытого Реестра лиц, осужденных за половые преступления против детей. Также предлагается усилить ответственность за надругательство над детьми. Кроме того, к преступникам, имеющим медицинский диагноз – педофилия, после отбывания девяти лет наказания может быть применена добровольная химическая кастрация.