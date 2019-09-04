Пенсии неподконтрольному Донбассу: Денисова предложила восстановить права граждан

Сегодня, 4 сентября, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на первом заседании Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и международных отношений ВРУ предложила восстановить право на получение пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях, а также права переселенцев участвовать в местных выборах. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Вчера во время встречи с главой ВРУ Дмитрием Разумковым обратилась к нему с инициативой первоочередного рассмотрения законопроектов по установлению или восстановлению нарушенных прав граждан Украины, которые были зарегистрированы предыдущим созывом ВРУ нарушения прав граждан Украины, которые были зарегистрированы предыдущим созывом ВРУ», – написала она.

Денисова уточнила, что речь идет о «восстановлении прав на получение пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, а также о возвращении избирательного права внутренне перемещенным лицам на местных выборах в принимающих громадах».

«С аналогичной просьбой обратилась к членам профильного комитета. Надеюсь, сотрудничество по совершенствованию законодательства Украины в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина будет плодотворной и результативной», – резюмировала Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, существует мнение, что выплата пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса невозможна по техническим причинам. Но это не так. Решение еще в 2016 году предложено неправительственными и международными организациями.

Напомним, 10 июля международная правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев пожилого возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. В частности, необходимо обеспечить пожилым людям доступ к пенсиям.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что выплачивать украинские пенсии на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти – невозможно.

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