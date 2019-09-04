Целью Украины является вступление в Евросоюз, а не «особый статус», – МИД

Цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предложение президента Словении в предоставление Евросоюзом «особого статуса» Украине и Турции, пишет «Укринформ» .

« Стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, это также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения о ассоциации с ЕС», – отметила Зеленко.

Она добавила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели – членства в ЕС и НАТО.

Напомним, что президент Словении Борут Пахор на Стратегическом форуме в городе Блед 2 сентября заявил о том, что Украине нужно предоставить «особый статус» во взаимоотношениях с Европейским Союзом.