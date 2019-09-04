Умер глава Донецкого областного союза журналистов

Ушел из жизни председатель Донецкого областного союза НСЖУ Николай Токарский. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила секретарь НСЖУ Лина Кущ.

«Национальный союз журналистов Украины с глубоким прискорбием извещает о том, что в среду, 4 сентября, ушел из жизни председатель Донецкого областного союза НСЖУ Николай Токарский. Правление и Секретариат НСЖУ выражают свои соболезнования родным и близким нашего коллеги», – сообщила Лина Кущ.

По ее информации, похороны Николая Токарского запланированы на пятницу, 6 сентября, в Мариуполе.

Редакция «Донецких новостей» скорбит по поводу смерти коллеги Николая Токарского и выражает искренние соболезнования родным и близким.