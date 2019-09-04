Донетчина: На подготовку к отопительному сезону освоено 575 миллионов

В Донецкой области на мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов освоено более 575 млн грн. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По состоянию на 1 сентября 2019 года областной рабочей группой проведены 4 выездные совещания в городах Бахмут (до переименования – Артемовск), Дружковка, Краматорск и Курахово с участием ответственных представителей местных органов власти и руководителей предприятий ЖКХ городов Авдеевка, Бахмут, Угледар, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, Торецк (до переименования – Дзержинск), Бахмутского, Великоновоселковского, Константиновского, Марьинского, Александровского, Славянского, Ясиноватского районов, Лиманской, Николаевской, Северской и Соледарский городских, Андреевской, Звановской и Ильиновской сельских, Александровской и Черкасской поселковой объединенных территориальных громад (ОТГ).

Как сообщается, согласно рекомендациям Минрегиона Украины уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы по состоянию на 1 сентября 2019 года должен равняться 80%. По оперативной информации исполкомов городских советов, райгосадминистраций, военно-гражданских администраций и советов ОТГ области уровень готовности объектов составляет 82,9% или 9,423 тыс. объектов из 11,366 тыс. объектов.

«Во исполнение указанных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов освоено 575 млн 806 тыс. грн, в частности на жилой фонд – 122 млн 603 тыс. грн, на объекты теплоснабжения – 106 млн 103 тыс. грн, на объекты водоснабжения и водоотведения – 54 млн 55 тыс. грн, на дорожное хозяйство – 293 млн 45 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Планируется очередное выездное заседание областной рабочей группы. Работы по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов еще продолжаются.

Напомним, в Донецкой области, чтобы улучшить теплоснабжение, до конца этого года достроят три новых котельных.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. А Министерство юстиции Украины разработало пошаговый алгоритм действий для защиты прав потребителей ЖКУ.

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