Обмен удерживаемыми: В РФ неофициально назвали дату

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили два дипломатических источника в РФ, пишет российский «Интерфакс».

«Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября», – сказал дипломатический источник.

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», – сказал он.

В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. «Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «факт станет известным».