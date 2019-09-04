На месте памятника Ленину в Дружковке установили скульптуру влюбленных (Видео)

В Дружковке (Донецкая обл.) на месте памятника коммунистическому вождю Ленину установили необычную скульптуру в виде пары влюбленных. Сейчас вокруг скульптуры обустраивают территорию. Рабочие укладывают тротуарную плитку и устанавливают бордюры.
Центральную площадь города приводят в порядок уже 3 года. Местные жители появлению нового памятника сначала удивляются, а потом одобряют. «Ну, конечно, красиво! Но вроде мы привыкли до этой истории, понимаете», – говорит дружковчанка Катерина Манойло.
А вот молодежи Ленина совсем не жалко. По мнению дружковчанки Елены Денисенко, влюбленная пара, установленная перед городским РАГСом, выглядит гармоничнее. И площадь имеет совсем другой вид. «Ну, Ленин, я считаю, может быть кому-то он и как память важен, но, я думаю, цивилизация идет вперед, поэтому такое разнообразие классно для города. Красиво!», – поделилась она.
Теперь здесь сразу два памятника. С одной стороны – влюбленные, с другой – казак, который смотрит на них исподлобья. Кое-кто уже прозвал его «лютым ревнивцем». Однако главная «изюминка» впереди. Вскоре на площади установят беседки и оборудуют фонтан. «Общая сметная стоимость 35 млн, из них 32,5 – это строительные работы. На сегодня более 23 млн уже фактически профинансировано подрядным организациям. По моему мнению в этом году работы будут завершены, но точно дату сейчас сказать не могу. Но мы делаем все возможное для того, чтобы как можно скорее закончить все работы», – сообщил директор департамента капитального строительства Донецкой облгосадминистрации Юрий Винокуров.
Среди недостатков – проваленные канализационные люки и недостроенные пандусы. Однако строители обещают, что все исправят. А остаток средств за работу подрядчик получит только после завершения ремонта. Это примерно 9 млн грн.
Напомним, в Константиновке (Донецкая обл.) в сквере Тихом открыли арку влюбленных. Она находится возле городского РАГСа. Здесь пары могут фотографироваться и вешать именные замки, как символ любви.
Источник: ТК «Донбасс»
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