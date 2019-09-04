Переговоры по Донбассу в Минске завершены: О чем шла речь

В связи с ростом числа обстрелов со стороны незаокнных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске поставила вопрос о о возвращении РФ в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК). Об этом сегодня, 4 сентября, по итогам заседания ТКГ, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Прошедшие две недели отметились увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО*, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинскую механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», – написала она.

Также Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

Кроме того, она напомнила, что начат ремонт моста в Станице Луганской. «Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизован», – уточнила Олифер.

«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», – пишет пресс-секретарь Кучмы.

Олифер также выделила, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу – хлебозавод.