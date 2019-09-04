Исследование потребностей переселенцев – одна из первых задач: Новый министр рассказала о планах

Вновь созданное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует провести исследования крупнейших потребностей переселенцев и тех, кто остался на неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда, сегодня, 4 сентября, передает «Громадське».

По ее словам, исследовать потребности людей ведомство будет как в продолжение работы Министерства ветеранов, так и в отношении жителей неподконтрольных территорий и переселенцев. «Я сейчас собрала группу экспертов, представителей международных организаций, мы думаем, каким образом это сделать», – сказала Коляда.

Новый министр отметила, что для нее непонятный действующий способ подсчета количества переселенцев, в частности потому, что эти данные разнятся. «Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то говорит о 1,7 миллиона человек. Мне непонятно, сколько этих людей живут на территории, подконтрольной Украине, и их нужно активнее интегрировать в громады в разных областях. Я не понимаю, сколько этих людей живет на временно оккупированной территории», – сказала она.

Что касается потребностей жителей неподконтрольного Донбасса, Коляда рассказала, что Международная организация по миграции (МОМ) проводила исследования по телефону, и оно показало, что самая большая проблема – отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную территорию.

Коляда подчеркивает на необходимости продолжения подобных исследований. «В контексте построения жилья – это или нужно временное жилье, возможно, вокруг каких-то больших предприятий, где они могут работать. Или это семейное жилье, семейные дома временного типа, надо давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в громаду и начали полноценно жить», – объяснила она.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров. Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины стала Оксана Коляда. До назначения Коляда занимала должность заместителя министра по делам ветеранов. Ранее в течение 2,5 лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщалось ранее, по мнению народного депутата фракции «Европейская солидарность», экс-министра Минвет Ирины Фриз, Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ нельзя объединять.

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