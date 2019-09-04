Режим тишины на Донбассе: Сайдик рассказал о результатах

Вступивший в силу 21 июля режим тишины на Донбассе продолжает давать результаты. Число жертв среди гражданского населения на Донбассе остается самым низким с начала конфликта. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

Так, Сайдик заявил об «определенном оптимизме» по результатам последних заседаний в Минске. «Перемирие, согласованное ТКГ, что начало действовать 21 июля, продолжает давать результаты, несмотря на определенное обострение ситуации в последние дни», – сказал он.

Сайдик отметил, что за последние две недели, по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. «Кроме того, число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта. Я настойчиво призываю все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, особенно ввиду начала учебного года», – добавил он.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил положительную динамику по реализации решений по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганской (Луганская обл.). «Сейчас разминирование подходов к мосту завершено. Продолжается демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и выполнение последующего ремонта», – отметил Мартин Сайдик.

По его словам, эти вопросы сегодня были в центре внимания ТКГ и рабочей подгруппы по безопасности.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе, Украина на переговорах ТКГ в Минске поставила вопрос о возвращении Российской Федерации в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Источники: «Радио Свобода», «БелТА»

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