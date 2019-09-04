Фонтан высотой с тополь было видно в центре города: В Мариуполе прорвало трубу водовода (Видео)

Сегодня, 4 сентября, в частном секторе Мариуполя (Донецкая обл.) бил фонтан воды высотой с тополь. Люди проснулись от шума воды. А струю было видно даже в центре города. Прорвало трубу с питьевой водой диаметром 600 миллиметров.

Фонтан бил с шести утра. И хотя коммунальщики приехали, люди все равно были в воде. Местная жительница Елена Бутенко утром в резиновых сапогах ходила по своему двору. «Залило, весь двор залило. Выйти на улицу невозможно. Муж на работу пошел, мне пришлось его провожать, чтобы он мог в сапогах пройти, а потом переобуться», – рассказала она.

Это многолетняя проблема местных жителей. Дырки в трубе латают, но после этого все повторяется вновь. «Мне снесло вон ту крышу, светится оно даже. Окна все вот эти были побитые грязью», – говорит местная жительница.

Кроме того, вся вода сливается на дорогу. «Пройти невозможно, утонуть же можно. А "скорую" вообще забудьте, врач, если придет – оттуда должен идти», – объясняет женщина.

В этот раз коммунальщики приехали быстро. Решили поставить чопик. Заверили, что он здесь «навсегда».

Но, как сказал их начальник, это лишь шутка. Пообещал, что такие меры на несколько дней. Потому что смета на ремонт только прошла тендер в программе «ProZorrо». «Кусок будет заменен от подрядчиков, который уже заменили, и до конца дороги. Этот аварийный ремонт мы буквально сделали, чтобы убрать течь и дать людям воду. Буквально, через два дня наши бригады заходят сюда на плановую замену. Этот аварийный кусок будем менять», – сообщил и. о. начальника районного отдела городского водоканала Владимир Шеханин.

Фонтан ликвидировали, вода у людей будет. А пока жители продолжают вычерпывать ее со двора.

Источник: ТК «Донбасс»