Дороже, чем у украинских шахт: «Центрэнерго» закупает уголь в России

До недавнего времени госкомпания «Центрэнерго» покупала уголь у отечественных шахт. Но недавно руководство компании внезапно изменилось. Это стало началом большой коррупционной аферы, передает телеканал «Украина».

«Сразу изменилась политика по закупке в "Центрэнерго". Заключили контракт с фирмой-однодневкой на покупку энергетического угля», – говорит эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Чтобы заключить этот контракт, компания расторгла соглашение с отечественной шахтой. И начала покупать треть необходимого угля уже не у украинских горняков, а у фирмы-посредника. Соглашение на несколько миллионов гривен получила некая компания «Нефть Форс», уставный капитал которой составляет только тысячу гривен. «Понимаете, если компания, которая до того не занималась углем, неожиданно появляется, занимает почти треть рынка, предлагает уголь неизвестно откуда – это не стечение обстоятельств», – комментирует эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Уголь компания «Нефть Форс» везет украинскому предприятию «Центрэнерго» из России значительно дороже, чем можно купить у украинских шахтеров. И стоит он 2 700 грн за тонну – это без учета доставки. При том, что стоимость украинского угля во время действия формулы «Роттердам+» была на тысячу гривен дешевле.

«Эта компания ("Нефть Форс"), которая продает этот уголь, связана с господином Коломойским. То есть те, кто рассказывал о патриотизме Коломойского, могут расслабиться», – констатирует эксперт в сфере энергетики Борис Кушнирук.

Это подтверждает еще и принадлежность «Нефти Форс» к группе «Приват». Но дальше схема закручена еще хитрее: государственная компания «Центрэнерго» продает производимую электроэнергию гораздо дешевле себестоимости – себе в убыток. В частности, ферросплавным заводам.

«Два источника зарабатывания фактически на государстве и причем, чтобы было понятно, это все создает напряжение для "Центрэнерго". Потому что выставлять на приватизацию предприятие, которое будет погружено в долги, станет просто невозможным. Возможно, в этом и заключается содержание этих шагов Коломойского – чтобы оставить такую "дойную корову", – продолжает Кушнирук.

Чтобы получить комментарий другой стороны, журналисты звонят по телефону компании «Нафта Форс». Дозвонились – на заправку! «Я работаю оператором на заправке – кассиром. Я не могу вам помочь», – отвечает сотрудница.

Представители шахтерских профсоюзов обратились к правоохранителям. Просят проверить, почему руководство госкомпании «Центрэнерго» сознательно доводит госшахты до обнищания. Ответа на настоящий момент нет.

«Еще в июне, в июле мы вообще не знали – куда деть уголь. Из-за этого останавливались шахты. Потребители этот уголь не брали – и в первую очередь "Центрэнерго"», – отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Кроме шахт страдает, собственно, и «Центрэнерго». Прибыльную еще в прошлом году компанию теперь сделали убыточной. В таком состоянии ее будет крайне трудно приватизировать – а это является важным требованием МВФ о сотрудничестве с Украиной. Почувствуют это и простые украинцы. Госбюджет недополучает средства от «Центрэнерго», а значит – государству не хватит денег для улучшения жизни людей.