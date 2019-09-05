Переселенцев объединили с ветеранами: Каких ждать от этого последствий

Начав свою работу, новое правительство немедленно приняло решение прекратить самостоятельное существование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). Согласно принятому 2 сентября постановлению КМУ № 829 «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», МинВОТ присоединяют к Министерству по делам ветеранов.

Полученный в результате этого гибрид будет именоваться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (видимо – МинВВОТ). Как такое изменение отразится на переселенцах и жителях неконтролируемых Украиной территорий?

Министерство, не оправдавшее надежд

По понятной причине, многими переселенцами такой интересный административный кульбит был воспринят довольно неоднозначно.

Дело в том, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в лице наиболее активных своих членов в свое время приложили немало усилий для того, чтобы отдельное министерство по их делам в Украине все же возникло. Они обоснованно рассчитывали, что с возникновением подобной структуры, проблемы переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий (НКТ) будут находить свои решения значительно быстрее и легче, чем ранее.

В итоге 20 апреля 2016 года такое министерство в Украине появилось путем слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Крыма и Севастополя.

Однако, радость переселенцев по этому поводу была недолгой. А спустя всего три года после рождения МинВОТ, даже те, кто отстаивал его создание, не менее горячо выступили за его… упразднение.

«МинВОТ – абсолютно бесполезное министерство. Мы – "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" – были среди тех организаций, которые ратовали за его создание. Мы надеялись, что это будет профильное министерство, которое будет заботится о реализации прав людей, которые пострадали в результате войны – как переселенцев, так и тех, кто остался на оккупированной территории. Но за все время существования МинВОТ мы убедились, что это бесполезное ведомство, которое ничем не занималось, его результативность – ноль… В нем нужно либо провести кардинальные изменения, либо вообще его расформировать», – заявила в марте нынешнего года представитель организации «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» («Українська народна рада Донеччини та Луганщини») Татьяна Заровная.

Чем занимаются в МинВОТ?

А за год до этого, в апреле 2018 года, активисты другой общественной организации – «Мій дім. UА» – опубликовали данные, которые суммировали результаты деятельности МинВОТ за все время его работы. Они произвели настолько неизгладимое впечатление, что МинВОТ немедленно подало в суд на «Мій дім. UА».

«За 2 года своего существования МинВОТ не было подано в Верховную Раду ни одного законопроекта, не было реализовано ни одного международного проекта и не было привлечено ни одной гривны в трастовый фонд», – прокомментировала тогда данные своей организации глава «Мій дім.Ua» Юлия Дрюк-Ильяшенко.

Министерству тогда была выдвинута целая гроздь обвинений в провалах и просчетах, начиная с невыполнения плана по Донбассу и стратегии по ВПЛ, и заканчивая отсутствием базы разрушенного жилья на Донбассе и механизма интеграции переселенцев.

Но особенно переселенцев возмутило, как в их министерстве решают их главную проблему – жилищную. МинВОТ тогда обвинили в том, что оно:

сорвало переговоры с правительством Японии о реализации проектов на 300 млн долл.;

не имеет рабочих отношений с донорами и исполнителями программ;

уже год не выполняет требования немецкого государственного банка KFW, через который правительство Германии пытается предоставить помощь переселенцам и пострадавшим районам Донбасса.

Как известно, еще осенью в 2015 году был подписан протокол между правительствами Украины и Германии, согласно которому Германия обязалась выделить 136 млн евро (48 млн евро грантов и 88 млн евро кредитов) через банк KfW. Эти деньги были предназначены на реализацию более 20 проектов, крупнейший из которых – как раз строительство жилья для переселенцев.

В апреле 2017 года МинВОТ сообщило, что согласовало с KfW параметры программы строительства социального жилья для ВПЛ «Восстановление и обновление муниципальной инфраструктуры на востоке Украины». Немецкий банк согласился предоставить кредитное финансирование в 52 млн евро для этой программы. Строительство жилья должно было начаться в 2018 году. Но…

И заместитель министра на закуску

Иск в суд от МинВОТ на общественную организацию, обнародовавшую данные о «работе» ведомства, у многих вызвал недоумение.

«Министерство появилось благодаря тому, что ВПЛ два года добивались создания центрального органа власти, который будет представлять их интересы и защищать их права. А теперь оно обращается в суд с целью защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию от переселенцев. Уже одним этим иском они свою деловую репутацию опустили ниже некуда. Сначала они демонстрировал открытость, создавались рабочие группы. Но в результате МинВОТ законсервировалось и не пытается не то что решать проблемы, а даже не интересуется, какие у людей проблемы. Информацию они получают из интернета, а не благодаря мониторингу и визитам министра. К примеру, они прочли на моей странице [в соцсети], что в Опытном нет электроэнергии. После этого позвонили в общественные организации с вопросами. А общественник им ответил, что… отослал им по этому поводу уже 5 обращений. И таких случаев много. Даже послы и депутаты европарламента знают о ситуации больше, чем глава МинВОТ», – заявила в сентябре прошлого года депутат Верховной Рады Наталья Веселова.

На фоне всего этого, задержание 14 августа нынешнего года заместителя главы МинВОТ Юрия Гримчака по подозрению в получении взятки в 1,1 млн долл., по всей видимости, оказалось превосходным поводом для новой власти, чтобы разрубить «гордиев узел» МинВОТ.

Буквально через пару дней после задержания Гримчука нынешний спикер Верховной Рады (а тогда еще просто лидер партии «Слуга народа») Дмитрий Разумков прямо заявил: «Мы можем создавать много министерств или других учреждений центральных органов власти. Но это иногда не помогает. Ни ветеранам, ни временно оккупированным территориям. Когда мы видим, что создают министерство, а после этого его руководители попадают на взятках в правоохранительные органы, то иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, в которых будут работать такие люди».

После этого всякие сомнения в будущей судьбе министерства рассеялись.

Соединили несоединимое?

Но что принесет, собственно, переселенцам вхождение МинВОТ в состав Министерства по делам ветеранов? Каких ожидать перемен от такого разворота событий?

«Такое объединение – недопустимая вещь. Ветеранское сообщество это не поддерживает. Это кардинально разные вещи, потому что функционал разный. Министерство ветеранов имеет совсем другие задания и миссию, чем Министерство по делам оккупированных территорий и ВПЛ. Это приведет к нивелированию ветеранов. Там должна быть другая государственная политика, чем по отношению к гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях», – заявила несколько дней назад депутат Верховной Рады Ирина Фриз.

Возможно, «нивелирование ветеранов» – это сказано очень сильно. Однако, очевидно, что такой шаг приведет к очевидному конкурированию переселенцев с ветеранами в финансировании различных программ.

С иной точки зрения на эту проблему посмотрела депутат Верховной Рады Леся Василенко: «Мы надеялись, что Министерство по делам ветеранов заработает на полную со следующего года. Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад. Теперь работники будут заниматься своими административными и бюджетными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных Россией территориях. В этих условиях полноценную работу над решением проблем ветеранов министерство начнет не раньше середины следующего года».

Заявдение о торможении работы в объединенном министерстве на полгода – оптимистическая точка зрения. Дело в том, что сама глава свежеиспеченного МинВВОТ Оксана Коляда уже заявила, что не исключает… дальнейшего переформатирования возглавляемого ею ведомства.

«Решение об объединении Министерства по делам ветеранов и МинВОТ было для меня неожиданным, потому что меня делегировала ветеранская общественность исключительно на должность министра по делам ветеранов. Вчера мы с группой ветеранов встретились с премьер-министром и сейчас ищем решение – то ли распределение функций, то ли переформатирование министерства. Сейчас по этому поводу ведутся консультации между Минфином, Минюстом, Кабмином и МинВВОТ», – сообщила она.

Информацию подтвердил и сам глава правительства. «Должен признать, что проблема глубже, чем мы прогнозировали изначально. Но я уверен, что мы найдем необходимые механизмы. В ближайшее время я дам поручение Минфину, Минюсту, Минветеранов и Минсоцполитики быстро провести рабочие совещания по этому вопросу. Думаю, решение найдем», – заявил пару дней назад по тому поводу премьер Алексей Гончарук.

Так или иначе, но, как минимум, ближайшие несколько месяцев министерству и его чиновникам будет явно не до переселенцев и уж тем более жителей неконтролируемых Украиной территорий. Впрочем, учитывая, как обстояло дело раньше, очень может быть, что и те, и другие не заметят существенной разницы между тем, что было и тем, что стало…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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